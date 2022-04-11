Толь. Кровельный и гидроизоляционный рулонный материал

Обширный ассортимент кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов содержит много наименований. Одним из самых старых и наиболее известных является толь.

Это материал, который представляет собой специальный сорт картона, дважды обработанный каменноугольной или дегтевой пропиткой. Выпускается в нескольких вариациях. Различные марки и сорта имеют свое предназначение. Одни служат для обустройства кровель, другие используются для защиты строительных конструкций от проникновения влаги.

Дегтевая пропитка, содержащая в своем составе значительное количество карболовой кислоты, способствует предотвращению гнилостных процессов. Не допускает размножения бактерий и развития сырости.

Основные технические характеристики материала

При покупке кровельного материала данной категории следует обращать внимание на маркировку. Его качество должно соответствовать требованиям ГОСТ 10999-76 «Толь кровельный. Технические требования». Определить какие-либо специальные преимущества толи непросто. Разве что можно отметить невысокую стоимость, отсутствие дефицита на рынке, неприхотливость в работе. Застройщиков особенно привлекает дешевизна материала. Поскольку его приходится часто использовать при временных работах.

Технические характеристики толя по маркам изложены в следующей таблице:

Марка Наименование Наличие верхнего слоя Предназначение Вес 1 кв.м картона, г ТК 350 Толь-кожа (без посыпки) нет Кровля, пароизоляция 350 ТГ 350 Толь гидроизоляционный нет Гидроизоляция 350 ТП 350 Толь с посыпкой из песка По обеим сторонам полотно имеет поверхностную пленку из пропиточного вещества, защищенную слоем кварцевого песка Кровля для временных зданий и сооружений или первый слой для рулонной кровли из других материалов 350 ТВК 420 Толь с посыпкой материалом с крупным зерном По обеим сторонам слои тугоплавкого дегтя с крупнозернистой посыпкой Кровля для временных зданий и сооружений или первый слой для рулонной кровли 420

Существуют еще марки толя с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны полотна – ТГ 300 и ТКК 400. Изнаночная часть у них обработана мелкозернистым или пылевидным порошком. Посыпка не должна содержать глинистые примеси.

Из недостатков материала можно отметить его слабую стойкость к огню, плохую переносимость минусовых температур. На морозе толь трещит и лопается. Долговечностью он также порадовать не может.

Как сделать кровлю

Решение покрыть крышу толью обычно принимается в качестве временной меры. Чтобы толевая кровля прослужила, как минимум, три года, необходимо правильно выполнить все этапы работы. Укладку можно производить на любое основание – деревянное, бетонное, шлакобетонное. Однако материал применим только для плоских крыш, с уклоном не более 12 градусов. Для работы необходимо выбрать теплое, сухое время года.

Если покрытие выполняется повторно, то старое надо снять полностью, а основу очистить и выровнять. В случае стропильной конструкции крыши делают новую обрешетку или правят имеющуюся. При наличии основания из железобетонных плит – выполняется выравнивающая стяжка цементно-песчаным раствором. Для нижних слоев кровли используется толь-кожа ТК 350 или марка ТП 350 с мелкой посыпкой. Верхнее покрытие выполняется толью для крыши ТВК 420 с крупнозернистой лицевой поверхностью. Крепление к основанию и полотен между собой осуществляется дегтевой мастикой или специальной толевой клебемассой. Рулон толя необходимо развернуть и разрезать на куски нужной длины с тем расчетом, что монтаж будет производится вдоль ската крыши. В случае применения толя с мелкой посыпкой для первого слоя, посыпку с изнаночной стороны лучше удалить жесткой щеткой или деревянным шпателем. С лицевой стороны ее убирают только на ширину нахлеста – 8-10 см. Мастику следует разогреть и нанести на полотно. Средний расход составляет 2 кг на 1 м2 площади. Лист толя укладывают на обрешетку и плотно прижимают к ней, стараясь хорошенько разгладить. Следующий лист кладут на предыдущий с напуском в пределах 10 см. Края полотен необходимо дополнительно обработать мастикой и тщательно придавливают к обрешетке, чтобы не допустить появления пузырей. Затем поверх толя прибивают деревянные бруски квадратного или треугольного сечения размером 50*50 мм. Промежуток между брусками делают меньше ширины толевого полотна на 100 мм. Следующий пласт кровельного покрытия укладывают таким образом, чтобы края полотен ложились на бруски. К ним крепление осуществляется толевыми гвоздями. На каждом бруске получается стык двух полотен. Его дополнительно закрывают полосками толя, свернутыми пополам, и прибивают теми же гвоздями с расстоянием в 50-60 мм. На карнизах и спусках толь надо подвернуть под обрешетку и закрепить гвоздиками. Конек оформляется досками, обработанными антисептиком и антипиреном.

В случае бетонного основания толевая кровля укладывается на дегтевую мастику по принципу рубероидного покрытия. Кстати, чем отличается толь от рубероида? Основное отличие состоит в пропитке. В производстве рубероида используется битум, а толь делают при помощи дегтя. Рубероид дороже и долговечнее толя. Однако второй обладает большей стойкостью к гниению и проникновению влаги. Поэтому, что лучше приобретать, толь или рубероид решается в каждом конкретном случае зависимо от цели использования.

Применение толя в качестве гидроизоляции

Чтобы изолируемая поверхность была надежно защищена от проникновения влаги, ее следует тщательно очистить от грязи, пыли, мусора. Наплывы раствора надо сбить, раковины и другие неровности заделать раствором. Для устройства гидроизоляции, горизонтальной или оклеечной, используют различные разновидности толя. Но чаще всего отдают предпочтение толю марки ТГ 350, не имеющего посыпки.

При защите от влаги горизонтальных поверхностей, на подготовленную основу наносят слой дегтевой мастики, и по ней расстилают толь. Затем первый пласт сверху смазывают горячей мастикой и наклеивают следующий слой гидроизоляции.

Толь применяют для гидроизоляции не только горизонтальных, но также вертикальных поверхностей. Очищенные конструкции (обязательно в сухом состоянии) покрывают мастикой, на которую наклеиваются полотна толя. Нахлест одного листа на другой должен быть порядка 100-150 мм. Оклеечную изоляцию необходимо плотно соединять с горизонтальной и верхнюю поверхность хорошенько промазать мастикой, чтобы у влаги из грунта не было ни малейшей возможности проникнуть к изолируемым конструкциям.

https://stroikadialog.ru/articles/krovlya/tol-texnicheskie-xarakteristiki-i-primenenie