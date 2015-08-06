Перед всеми, кто начинал когда-то строить собственный дом, возникал вопрос выбора проекта дома. Часто размер земельного участка ограничивает собственника в выборе дома с большим периметром. Но, если площадь участка не ограничивает вас, то можно обратить внимание на одноэтажное строительство.

Строительство одноэтажных домов: преимущества и недостатки

Конечно, в любом виде строительстве есть свои достоинства и недостатки. Преимущества есть и у одноэтажных домов:

Они имеют роскошный вид и выделяются на фоне обычных двухэтажных домов Сроки строительства дома в один этаж значительно меньше, чем возведение нескольких этажей Технология строительства достаточна проста Для людей с ограниченными возможностями, детей и пожилых людей одноэтажный дом идеален из-за отсутствия в нем лестниц Фундамент для одноэтажного дома можно делать не слишком мощным Экономия при отоплении дома Ремонт дома в будущем не станет сложным процессом для его владельцев

Несомненно, одноэтажные дома при большом количестве преимуществ имеют все-таки и отрицательные стороны. Это конечно большая площадь основания дома, возможность строительства дома только на ровной местности и обязательное утепление всей поверхности пола в доме.

Строительство одноэтажного дома: материалы и технологии

Каркасные дома в одноэтажном строительстве появились в России недавно, но уже приобрели популярность. Такие дома состоят из каркаса, к которому крепятся стены, а также утеплитель. Преимуществами таких домов являются дешевизна, легкость конструкции и экономия при отоплении.

Также для строительства одноэтажного дома часто используют ячеистый бетон, это пенобетон и газобетон. Эти материалы используются при бюджетном строительстве домов, так они отличаются низкой ценой при хороших технических свойствах. В домах из ячеистого бетона отличная звуко и теплоизоляция.

Одноэтажное строительство возможно также при использовании деревянного сруба. Дерево как нельзя лучше подходит для загородного дома. Это экологически чистый материал, который погрузит вас в атмосферу природы и отдыха. Но по сравнению с остальными видами материалов, деревянные срубы имеют более высокую цену.

Таким образом, строительство одноэтажных домов – это вполне удачный вариант при строительстве загородного дома. Тем более одноэтажные дома имеют ряд преимуществ. Главное выбрать понравившийся вид материала, и вы станете обладателем прекрасного дома, как на внешний вид, так и по техническим характеристикам.

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