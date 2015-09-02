Выбор краски для фасада — что нужно учитывать?

Покраска фасада создаёт образ дома, защищает стены от нежелательных последствий атмосферного воздействия, сырости. Чтобы покрашенное здание оставалось привлекательно выглядящим много лет, при выборе краски для фасада необходимо учитывать состав и свойства, необходимые для этого материала.

Виды красок

В зависимости от основы, на которой они изготовлены, для отделки фасадов применяются следующие типы красок:

силиконовые

силикатные

масляные

акриловые

минеральные

органические

воднодисперсионные.

Вне зависимости от выбора типа существует базовый набор требований, которыми должны обладать фасадные краски.

Свойства, необходимые для фасадных красок

Краски, выбираемые для покраски внешних стен, должны обладать следующими свойствами:

Содержать большую долю связующих компонентов, и минимальное количество наполнителей, не несущих полезной функции. Обладать защитными свойствами от воды, различных грибков, плесени Быть стойкими к ультрафиолетовому излучению и паропроницаемыми Иметь высокий показатель стойкости к истиранию. При наличии всех перечисленных параметров иметь широкую гамму цветов, чтобы было из чего выбрать.

Какую бы ни выбрали краску, купить нужное количество можно не сразу. Для пробы имеет смысл взять немного и нанести на ту часть внешней стены, которая не сразу бросается в глаза. После высыхания нужно посмотреть на полученный цвет, фактуру, плотность. Если после этого мнение о правильности выбора лишь укрепилось, то приобретается расчётное количество материала на всю планируемую площадь стен.

Подготовка поверхности фасада под окрашивание

Даже отличная краска для фасада, при нанесении её на неподготовленную поверхность, теряет срок службы и защитные свойства прямо на глазах. Любая краска не будет держаться на отваливающейся штукатурке, не снятой старой краске, отходящей от стены чешуйками и подобном. Потому перед покраской необходимо подготовить поверхность.

Подготовка оштукатуренной поверхности — это удаление старой краски, заделка и ремонт трещин и выбоин, выравнивание, грунтовка. Для деревянных стен — очистка поверхности от грязи, пыли, удаление грибка или следов ржавчины. Покраску фасада лучше производить в тёплое время, в сухую погоду.

http://www.diy.ru/blog/procvet/post/7472/